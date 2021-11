"Londen heeft rode telefooncellen, Brussel straks de spiegelfrietkoten”: eerste spiegelfrietkot boven doopvont gehouden

Schaarbeek Politie rekent drie drugsdea­lers in na simpele verkeers­con­tro­le: 330 gram wiet en 22.000 euro in beslag genomen

De lokale recherche van de politie in Brussel stopte vorige week een wagen op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek. In de auto zaten drie personen die al eerder gekend waren voor drugsgerelateerde feiten. Die controle leidde tot enkele huiszoekingen, waar de politie in totaal bijna 330 gram marihuana, 5 gram cocaïne, 22.055 euro en verpakkingsmateriaal in beslag nam. De drie verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

