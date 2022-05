Lokale N-VA wil ‘mini-Pride’ door Anderlechtse straten

AnderlechtVolgens lokaal gemeenteraadslid Gilles Verstraeten (N-VA) is de tijd rijp voor een mini-Pride in Anderlecht. Dat voorstel doet hij naar aanleiding van het gloednieuw actieplan van het Anderlechts gemeentebestuur rond een betere inclusie van LGBTQIA+-personen.

Het actieplan van de paarsgroene meerderheid vloeit voort uit een werkgroep rond LGBTQIA+ en bevat onder meer maatregelen voor betere klachtenbehandeling, informatie en communicatie, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld samenwerking met de voetbal- en sportwereld.

“Ik ben erg dankbaar dat de meerderheid in Anderlecht de nood heeft ingezien om meer te doen voor de inclusie en veiligheid van de regenbooggemeenschap in Anderlecht”, zegt Verstraeten, die zelf homo is. “Niet alleen bij grote delen van onze bevolking is dit nog een moeilijk onderwerp, er zijn helaas ook al incidenten geweest met de gemeentediensten en met de politie die klachten niet altijd even ernstig nemen die aantonen dat er nog werk aan de winkel is.”

Quote In centrum Brussel is de Pride die deze zaterdag eindelijk opnieuw plaats­vindt voor mij en duizenden anderen een hoogdag. Maar eigenlijk is een dergelijke uitdruk­king des te meer nodig in Anderlecht, waar de attitudes van velen nog moeten evolueren

Zichtbaarheid

Verstraeten is tevreden met de resultaten van de werkgroep, maar kaart één probleem aan in het (lokale) LGBTQIA+-verhaal: zichtbaarheid. “Er zijn veel leden van de regenbooggemeenschap inwoner van onze gemeente, toch één van de tien grootste van het land. Maar de spijtige realiteit is dat we dat niet altijd durven uiten of onszelf durven zijn in de publieke ruimte. Dat komt omdat veel Anderlechtenaren qua persoonlijke opvatting, om religieuze of andere redenen, negatief staan tegenover al te openlijke uitingen van homoseksualiteit of gedragingen die van een erg klassiek rollenpatroon afwijken.”

Daarom stelt Verstraeten voor om jaarlijks een mini-Pride op poten te zetten. “Pride is ontstaan als een opeising van de openbare ruimte. Een duidelijk statement dat men het niet langer pikte zich te moeten verbergen, een opeising van ook in het openbaar zichzelf te mogen zijn. In centrum Brussel is de Pride die deze zaterdag eindelijk opnieuw plaatsvindt voor mij en duizenden anderen een hoogdag. Maar eigenlijk is een dergelijke uitdrukking des te meer nodig in Anderlecht, waar de attitudes van velen nog moeten evolueren. Het is belangrijk dat onze inwoners met steun van de gemeente ten minste op één dag het gevoel krijgen dat ze ook waar ze wonen en niet enkel op de Kolenmarkt in centrum Brussel zichzelf mogen tonen en volledig zichzelf kunnen zijn.”