Lockdownparty met 111 feestvierders stilgelegd: aantal aanwezigen vlucht op dak Airbnb bij aankomst politie

Het was een buurtbewoner die de politie in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.40 uur belde voor nachtlawaai in een pand in de Stassartstraat in Elsene. Toen de agenten ter plaatse kwamen, botsten ze op een feestje met liefst 111 aanwezigen. “Een deel van hen trachtte via het dak weg te vluchten, maar slaagde er niet in”, zegt Olivier Slosse, woordvoerder van politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene. “Uiteindelijk werden alle 111 feestvierders naar buiten geleid. Ze mogen zich allemaal aan een coronapv verwachten.”