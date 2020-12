Lockdownfeestje met 100 personen, discotheek en shishabar stilgelegd in Laken: politie treft alcohol en honderden capsules lachgas aan

Brussel KI beslist begin januari over uitleve­ring Catalaanse politicus Lluis Puig

10 december De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist op 7 januari of de Catalaanse ex-minister Lluis Puig moet overgeleverd worden aan Spanje. Het Spaanse gerecht heeft tegen de politicus een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd voor diens rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Volgens zijn advocaten mag de Catalaanse politicus niet overgeleverd worden. Ze hebben onder meer gepleit dat het Spaanse Tribunal Supremo, dat het EAB heeft uitgevaardigd, niet bevoegd is om een dergelijk EAB uit te vaardigen.