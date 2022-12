LIVE. Rust op straat voorbij in Brussel en Antwerpen: brandjes, traangas en vuurwerk richting politie

autosport Christophe Kerkhove pakt zijn tweede titel in BK Rally Historics in tien jaar

Het is meer dan ooit een mooi verhaal dat menigeen verrast heeft, want de Belgische kampioen in de categorie Historic Rally 2013, Christophe Kerkhove, leek de competitie vaarwel te hebben gezegd. Net geen tien jaar geleden won hij de titel in zijn prachtige Porsche 911 ST, en ondertussen leek hij de fakkel aan zijn zoon Arthur te hebben doorgegeven. Op zijn 52 bleef de passie voor de sport evenwel intact en na een comeback begin dit seizoen is een tweede nationale titel een feit.

