LIVE. Rellen uitgebroken in Brussel na België-Marokko: auto en steps in brand gestoken, politie moet ook in Antwerpen ingrijpen

Halle Heilig Hart&College brengt culturen samen tijdens eerste Multicultu­reel Feest

In de lagere school van het Heilig Hart&College vond zaterdag een Multicultureel Feest plaats. Bezoekers konden er kennismaken met andere culturen en proeven van het lekkers dat verschillende landen te bieden hebben. Het was juf Bartel, die op school sociale vaardigheden geeft, die het evenement de voorbije weken voorbereidde in de klassen. In de school volgen meer dan dertig verschillende nationaliteiten les. Met het feest wilde de school de hele wereld samenbrengen op één locatie. De ouders van de leerlingen richtten zelf hun standjes in terwijl op de podia in de turnzaal en in de polyvalente zaal optredens plaatsvonden. Zo kon iedereen een ontdekkingstocht maken langs 22 landen. Het evenement vond niet toevallig plaats tijdens de Wereldmaand, een themamaand die in Halle de solidariteit onder de mensen in de kijker zet.

11:09