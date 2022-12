LIVE. Politie krijgt grip op relschoppers: tientallen arrestaties in Brussel en Antwerpen

Zaventem/Diegem Langste fietsbrug van Vlaanderen is ook belangrij­ke schakel in fietsnet­werk in en rond Brussel: bouw ervan duurt één jaar

In Diegem is maandag het startschot gegeven van de bouw van de fietsbrug over de A201. Het wordt meteen de langste fietsbrug van Vlaanderen én vormt een belangrijke schakel in het fietsnetwerk in en rond Brussel. De brug wordt 710 meter lang en is behalve voor fietsers ook voor voetgangers toegankelijk. Kostprijs: bijna 12 miljoen euro.

12 december