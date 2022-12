LIVE. Marokkaanse gemeenschap kijkt in spanning naar wedstrijd tegen Frankrijk: volg hier de sfeer in onze grote steden

Halle 30 maanden cel voor 1 zakje chips: “Had geen geld meer om eten te kopen”

Een man uit Halle is veroordeeld to 30 maanden cel voor een gewapende overval in een winkel. Die had hem slechts de magere buit van één zak chips opgeleverd, en bij een huiszoeking had de politie ook nog een aanzienlijke hoeveelheid cannabis gevonden.

12 december