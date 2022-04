Listen Festival is terug van weggeweest met meer aandacht voor beleving van uitgaan dan ooit

Listen Festival werd al sinds 2020 uitgesteld maar kan nu weer helemaal loslopen. Het festival vindt op verschillende originele locaties tegelijk plaats. In station Brussel Congres, in technotempel Fuse, BUDA BXL, het Planetarium, Flagey en anderen. Ze brengen er muziek samen uit België en omstreken en kanaliseren dat richting het publiek via concerten, gesprekstafels en dansnachten tot in de vroege uurtjes. Sommige activiteiten zijn gratis andere betalend.

Nu het nachtleven herleeft, wil Listen meer aandacht vestigen op hoe we dat nachtleven willen beleven op een veilige manier: “Met de heropening van het uitgaansleven worden we opnieuw geconfronteerd met heel wat zaken die ermee gepaard gaan. Sommigen zijn zelfs meer dan ooit aanwezig in onze sector: expliciete problemen zoals geweld tegen minderheden, intimidatie van vrouwen en problemen in verband met illegale middelen. Er is nog een lange weg te gaan om een ​​gezonde en duurzame sector te creëren waar publiek, kunstenaars en professionals zich tot in de vroege uurtjes in een veilige omgeving kunnen verenigen. Listen wil een platform bieden om over deze onderwerpen na te denken, de huidige initiatieven onder de aandacht te brengen en nieuwe te bedenken.”