Limburgse boekhouder int 308.480 euro aan coronasteun: “Had het nodig om mijn seksverslaving te betalen”

BrusselEen Limburgse boekhouder die op grote schaal btw-fraude had gepleegd met tientallen vennootschappen riskeert 3 jaar cel. Daarnaast had de man ook onterecht voor 308.480 euro aan Vlaamse coronapremies aangevraagd. “Ik had het geld nodig om mijn seksverslaving te betalen”, biechtte de man op toen de feiten aan het licht waren gekomen.

In 2018 bleek dat er één en ander schortte aan de belastingaangifte van één van de vennootschappen die de boekhouder bestuurde. Zo bleek dat hij er alles aan deed om aan een belastingcontrole te ontkomen. Een onderzoek werd geopend en hieruit bleek dat de man de controle verworven had over een hele resem vennootschappen. Hierin plaatste hij stromannen en daarmee pleegde hij op grote schaal btw-fraude. Zo beschikte hij bij een tiental banken over volmachten op bankrekeningen van vennootschappen waarvan hij niet officieel bestuurder was.

Coronapremies

Toen in het voorjaar van 2020 de coronapandemie losbrak en de Vlaamse overheid verschillende premies in het leven riep om noodlijdende bedrijven te ondersteunen, begon de boekhouder ook gretig dergelijke premies aan te vragen. Hij diende maar liefst 36 verschillende aanvragen in, maar omdat hij daarvoor telkens hetzelfde emailadres gebruikte, rook de Vlaamse administratie al snel onraad. “Dit was uitermate verwerpelijk gedrag”, klonk het bij de advocaat van het Vlaams Gewest. “Net in een nationale crisis, terwijl de overheid er alles aan doet om zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden, gaat deze man op een dergelijke manier frauderen. “

In totaal vroeg hij voor 308.480 euro aan premies aan. Alles bij elkaar zou de man 1,8 miljoen verdiend hebben aan zijn illegale praktijken.

Dames

Als antwoord waarom de man zoveel geld nodig had had de verdediging een origineel antwoord klaar. “Mijn cliënt lijdt aan NLD, een niet-verbale leerstoornis die ervoor zorgt dat hij zich door iedereen geliefd wil voelen en geen grenzen kent”, klonk het. “Het geld gebruikte hij voornamelijk om in het buitenland naar bed te gaan met verschillende dames en uit te delen in arme wijken. Ik weet dat het raar klinkt maar zo was het wel.” De verdediging acht een celstraf met probatie-uitstel dan ook een gepaste straf.

Het parket vorderde ook gevangenisstraffen van 1 en 2 jaar tegen twee stromannen, de echtgenote en de minnares van de man. Uitspraak op 9 december.