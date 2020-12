Liefdesverhaal van Vlaamse Josée (72) in Senegal eindigt met één fatale kopstoot: “We hadden haar gewaarschuwd voor die man”

Thies/Anderlecht“Dit heb ik altijd zien aankomen, ik heb er haar ontelbare keren voor gewaarschuwd.” Danielle Goslar barstte in tranen uit toen ze vernam dat haar vriendin Josée ‘Joske’ Tielemans (72) uit Anderlecht vermoord werd in Senegal. Het zou volgens lokale media haar 25 jaar jongere vriend zijn die haar begin oktober om het leven bracht met een kopstoot en haar lichaam vervolgens begroef.

Josée Tielemans uit Anderlecht had een zwak voor mannen van Afrikaanse afkomst. “Toen ze nog in het Brusselse woonde had ze al twee relaties gehad”, zegt Goslar, die al 35 jaar bevriend was met het slachtoffer, in een interview met La Dernière Heure. “Eerst met een Congolees die haar sloeg en vervolgens met een Ivoriaan die haar bedroog. Van die laatste is ze uiteindelijk ook gescheiden. In mei 2014 trok ze naar Senegal.” Het bleek het begin van een nieuw liefdesverhaal, maar één zonder mooi einde. Volgens Danielle verkocht de vrouw haar appartement in Anderlecht en gebruikte ze het geld om een mooi huis te bouwen in Thiès Nones, een stad in het westen van Senegal op zo’n zeventig kilometer van Dakar. Ze viel voor de charmes van de veel jongere metselaar Assane Sarr. De polygame bouwvakker was 25 jaar jonger dan Josée, én al getrouwd met twee andere vrouwen waarmee hij acht kinderen heeft. Josée deelde haar huis met een andere echtgenote en andere familieleden van haar man.

“Ontelbare keren heb ik haar gewaarschuwd dat het fout ging aflopen zoals bij de twee vorige mannen”, zucht Goslar. “Ik vreesde dat hij alleen maar uit was op haar geld. Maar ze zei dat ze echt verliefd was en dat hij ook van haar hield. Dat het verkeerd ging aflopen zag ik al die jaren al aankomen. Hij was nog geen vijftig toen zij al 65 jaar was. De liefde waarover ze sprak maakte haar doof en blind.”

Kerstcadeaus

Goslar omschrijft haar vriendin als een zeer sociale vrouw die altijd klaarstond om anderen te helpen. Ook plaatselijke media omschrijven haar als een minzame en genereuze vrouw die elk jaar kerstcadeaus uitdeelde aan behoeftige kinderen in de buurt waar ze woonde.

Marie-Agnes Dieme, een goeie vriendin van Josée, reageert emotioneel op het nieuws: “Josée was een tedere zachte vrouw die affectie zocht. Ze had een klein pensioentje waarmee ze in België moeilijk kon rondkomen, maar waarmee ze wel een rustig leven zou leiden in Sénégal.” Ze waarschuwde Joske nog voor Sarr, maar het mocht niet zijn. “Voor alle duidelijkheid: ze is destijds niet vertrokken om de liefde te vinden. We hebben haar geholpen om een bouwgrond te kopen, maar toen werd ze verliefd op die man... Ik heb mijn mening erover gegeven maar ze luisterde niet. Ze wist ook dat hij al getrouwd was en al kinderen had. De laatste jaren begon ze steeds meer afstand te nemen van mij.”

Tielemans was al vermist sinds 4 oktober. Een vrouw had die dag voor een gesloten deur gestaan en kreeg ook geen contact met Sarr. Het was uiteindelijk een priester die op 7 december de gouden tip aan de politie kon geven. Hij bezorgde de politie de naam van iemand die kon getuigen over de gebroken relatie tussen Josée en haar man. Verder onderzoek bracht aan het licht dat Tielemans en Sarr ruzie hadden gehad waarbij het slachtoffer had aangegeven dat ze haar erfenis aan iemand anders dan hem ging nalaten.

Alsmaar meer sporen wezen in de richting van de echtgenoot die dan ook nogmaals werd verhoord. Op 20 december, een dag na zijn arrestatie, bekende hij uiteindelijk. Hij verklaarde de vrouw een kopstoot te hebben gegeven die haar fataal werd. Vervolgens laadde hij naar eigen zeggen in paniek het lichaam in zijn kofferbak. Hij reed ermee naar een plek net buiten Thiès, waar de politie haar lichaam intussen weer heeft opgegraven. De eerste vrouw van Assane Sarr is ook gearresteerd. Zij had kort na de verdwijning verklaard dat ze Josée op 5 oktober ’s ochtends vroeg nog haar huis had zien verlaten. Maar toen was Josée al dood, bleek later. Ze zou haar man geholpen hebben om het lichaam van Josée te laten verdwijnen.

“Toen ik dit verhaal hoorde ben ik in tranen uitgebarsten”, zegt de vriendin van de vrouw. “Zeker als ik hoorde dat haar man van de moord wordt verdacht. Ik zei het haar nog: ‘Het is uw derde, ik vraag mij af in welk jaar je het eindelijk zal begrijpen’. Zelf heb ik die man nooit ontmoet. Ze drong er wel meermaals op aan om haar te komen bezoeken.”

Josée en Danielle hadden nog regelmatig contact. “Jaarlijks kwam ze naar België voor een medisch onderzoek, maar omwille van de coronasituatie heb ik haar die verplaatsing dit jaar afgeraden”, luidt het. “In juni heb ik haar wel nog een brief voor haar verjaardag geschreven. Ook toen heb ik haar nog gewaarschuwd om op te letten. Verschillende Belgen kwamen in Afrika al om het leven, vaak door een mysterieuze vergiftiging. Ze wilde er allemaal niks van weten. Of ze ongelukkig of bang was weet ik niet. Door al mijn waarschuwingen zal ik wel de laatste zijn geweest aan wie ze dat zou bekennen. Het is echt verschrikkelijk.”