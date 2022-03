Licht gaat uit op Brussels stadhuis, Atomium en in MIVB-stations voor Earth Hour

Tijdens Earth Hour worden zo veel mogelijk plekken op aarde van 20.30 tot 21.30 uur in het donker gezet. In Brussel en ook in Antwerpen wordt het licht op verschillende plaatsen gedimd. In de hoofdstad worden de gevels van de Grote Markt en de bollen van het Atomium en een uur lang niet belicht. De stad Brussel wil zo haar bezorgdheid uiten over de klimaatverandering.