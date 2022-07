Lichaam gevonden in rustige buurt in Sint-Jans-Molenbeek: parket onderzoekt of het om moord gaat

Zellik “Het zou haar laatste nacht bij hem worden. Nadien zou alles beter zijn”: vrienden en familie kunnen moord op Rachida (52) niet vatten

De 68-jarige Ali T. zit al tien dagen in de cel op verdenking van moord op zijn vrouw Rachida B.A. (52). De vrouw was slachtoffer van huiselijk geweld en belandde dit jaar zelfs in het ziekenhuis. De verdachte plofte in het appartement in Zellik een mes in het hart van zijn vrouw. Hij beroept zich op wettige zelfverdediging, maar daar wordt door speurders, familie en vrienden weinig geloof aan gehecht. “Ze zou geen vlieg kwaad doen. En als je je wil verdedigen, ga je dat mes toch niet recht in het hart steken”, klinkt het.

