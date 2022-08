LEVENSVERHAAL: Voormalige rector VUB Caroline Pauwels (58) overleden

Pauwels was van 2016 tot 2022 rector van de VUB, maar stopte eerder dit jaar noodgedwongen met die functie door de gevolgen van maag- en slokdarmkanker. Ze deed dat naar eigen zeggen met heel veel spijt in het hart, “maar een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie, maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren”, klonk het toen. “Het was voor mij een eer om rector te zijn van de VUB en het aan de VUB verbonden Universitair Ziekenhuis Brussel. Beide instellingen zijn humanistisch geïnspireerd en werken heel nauw samen. Ze vormen onbetwistbaar en crescendo een grote meerwaarde voor Brussel en omstreken.”

Caroline Pauwels was niet een vrouw die het ver schopte. Niet gewoon, ver schopte. Ze was een vrouw met ambities, maar met oog voor alles en iedereen. Iemand die ten allen tijde naar het groter geheel en haar medemens kijkt. Zelfs toen ze hoorde dat er een medicijn in andere landen -zelfs buurlanden- voor haar ziekte bestond, vond ze niet dat ze een voorkeursbehandeling of crowdfunding nodig had. “Mijn netwerk helpt me al zo goed, maar er op die manier gebruik van maken, zou onjuist zijn, denk ik. Nu, puur hypothetisch: opbrengsten van benefiets worden beter structureel ingezet, om méér mensen te helpen dan alleen mezelf”, zei ze in 2020 nog. “Ik leef graag en ik werk graag, maar nu is het een kwestie van vasthaken in het leven”, klonk het tijdens haar herstel van COVID-19 terwijl ze haar kankerbehandelingen terug hervatte.

Het parcours van Pauwels was een voorbeeld. Ze scheerde ongelooflijk hoge toppen, maar bleef altijd dicht bij zichzelf en bij haar medemens. We flitsen terug naar haar studententijd. Ze studeerde toen zelf filosofie en communicatiewetenschappen, eerst in Antwerpen en Leuven, dat laatste aan de VUB. En daar bleef ze plakken. Ze sloot Brussel in haar hart en was er niet meer weg te slaan.

Na haar eerste studies ging ze als onderzoeker bij de vakgroep Communicatiewetenschappen. Ze promoveerde daar in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie, en werd in 1998 hoogleraar. Vanaf het jaar 2000 was ze zestien jaar lang directeur van SMIT, een onderzoekscentrum dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën waar ze heel wat publicaties op haar naam mocht noteren. Ze haalde prijzen binnen als de Francqui-Leerstoel van de Universiteit Gent en ze was houder van de Jean Monnet Chair.

Pauwels werd in juni door de universiteit benoemd tot ererector, samen met voormalige rector Paul De Knop. Hij overleed donderdag aan de gevolgen van kanker. Op 28 mei dit jaar, de stichtingsdag van de VUB, overhandigde Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) ook een Bronzen Zinneke aan Pauwels. De award wordt uitgereikt aan personen die een speciale verdienste hebben geleverd voor Brussel. Ruim een jaar geleden kreeg ze uit handen van Vlaams minister-president ook nog het Vlaamse ereteken. Ze ontving het ereteken “voor haar engagement en vechtlust, zowel in haar publieke als privéleven”.

“We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen. Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt”, reageert haar opvolger Jan Danckaert in het persbericht van de universiteit. De VUB opende een online rouwregister waar iedereen steunbetuigingen kan achterlaten. “We herinneren haar niet-aflatend optimisme en luisterend oor voor iedereen van de VUB-gemeenschap.” Een rode draad in haar leven want soortgelijke herinneringen duiken voortdurend op in de al meer dan vijftig steunbetuigingen.

Stroom aan steunbetuigingen

Het nieuws raakte nog maar recent bekend en de steunbetuigingen springen overal en vooral massaal tevoorschijn. Van haar naaste vrienden en familie, maar ook bekende Vlamingen, politici, haar studenten, collega’s,... noem maar op. Ze was door velen geliefd. Onder andere Jan Jambon, Marc Van Ranst, Rudi Vranckx, Assita Kanko, Karl Drabbe postte hun medeleven via een Tweet.

