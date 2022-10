Leuvense Marie (27) krijgt werkstraf voor ongewenst bezoekje aan ambtswoning Jan Jambon

Schaarbeek Voetganger omgekomen na aanrijding door tram

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vrijdag een voetganger in nog onduidelijke omstandigheden aangereden door een tram van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij zaterdag aan zijn verwondingen overleed. Dat meldt het Brusselse parket, dat een onderzoek heeft geopend naar de juiste omstandigheden van het ongeval.

3 oktober