Leraars gesanctioneerd voor illegale schoolreis naar Turkije

Laken Christophe (40) bekroond tot Beste Boekenmees­ter: “Er is een boek voor élk kind”

16:57 Christophe De Turck is bekroond tot Beste Boekenmeester van het jaar. De zorgcoördinator van GO! basisschool De Telescoop in Laken heeft de onderscheiding vooral te danken aan het brede LIST-project dat hij op de Lakense freinetschool uitrolde. ‘Je leert lezen door te lezen’, is het motto van het project. “We hebben een achterstand van meerdere leesjaren ingehaald op een periode van iets meer dan een schooljaar.”