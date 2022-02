Lelijkste huizen van het land pronken in Brusselse galerij: “Sommige eigenaars zien het als een erkenning”

Brussel, Rand, Pajottenland Een erotisch museumbe­zoek of overnach­ten in een luxeboom­hut? Met deze zeven tips uit Brussel, de Rand en het Pajotten­land pak je uit met Valentijn

Januari ligt al achter ons en het zal nu snel 14 februari zijn. Het wordt dus stilaan tijd om na te denken over een verrassing voor je geliefde. Geen chocolade, bloemetjes of waardebons dit jaar. Onze redactie ging op zoek naar zeven uitjes en verrassingen waar je op Valentijnsdag echt punten mee scoort. Een heerlijk restaurantbezoek of een romantische film kunnen uiteraard niet ontbreken, maar je kan bijvoorbeeld ook naar het museum van de erotiek of overnachten in een prachtig eco-treehouse.

7 februari