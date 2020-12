Leg uw rekenmachine maar klaar: dit betekent de Brusselse kilometerheffing voor uw portefeuille

Elsene Kantoorge­bouw bij VUB weer vrijgege­ven na bommelding

30 november Een kantoorgebouw aan de Pleinlaan in Elsene, vlakbij de VUB-campus, is maandagochtend ontruimd vanwege een bomalarm. De politie kreeg vanmorgen een oproep via het noodnummer 112. De dreiging was niet gericht aan de universiteit, maar aan een huurder in hetzelfde kantoorpand. Inmiddels zijn de gebouwen weer vrijgegeven.