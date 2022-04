‘Learning for Life’ organiseert gratis opleiding bartender voor werkzoekenden

Werkgevers hebben moeite om geschoold personeel te vinden, terwijl dat nochtans een van de sleutels voor ondernemers is om een goede doorstart te maken na de coronacrisis. “Door het ‘Learning for Life’-programma in Brussel te lanceren, willen we mensen de kans geven om zich te reoriënteren op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd bij te dragen aan de tekorten in dit knelpuntberoep”, aldus Daniela McFarren, Head of Corporate Relations bij Diageo, de organisatie achter het project.

Er zijn slechts een aantal criteria om te mogen deelnemen. Zo moet je werkzoekend zijn in België, gepassioneerd zijn en interesse hebben om aan de slag te gaan in de horeca. De eerste opleidingen lopen van 3 mei tot 3 juni of van 5 juli tot 5 augustus. Dat is telkens in de Brussels Bar Connector (Kolonel Bourgstraat 107/4, Evere). De opleiding wordt wel alleen in het Frans gegeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Françoise Jean via 0496/85.68.18 of office@barconnector.be. Je kan nog solliciteren tot en met 20 april.