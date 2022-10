Le Phare: Nieuw Brussels feestconcept in een oude watertoren

BrusselIn een van de oude watertorens in Ter Kamerenbos huist sinds deze maand ‘Le Phare’, een nieuw evenementenconcept. Met vier jonge Brusselaars aan het roer, brengt de nieuwe place to be een bonte mix van feestjes, diners, conferenties, en nog veel meer. “Iedereen is welkom om een evenement voor te stellen”, zegt een van de organisatoren.

De watertorens in het Ter Kamerenbos, te bereiken via de Belle Alliancelaan, werden gebouwd in 1890. “De Stad Brussel pootte de torens daar neer als architecturale parel, om uit te pakken bij de koning”, vertelt Gabriel Ducarme (21), medeoprichter van ‘Le Phare.’ “Maar de watertorens werden nooit in gebruik genomen. Waarom precies weet ik niet, helaas. Later werden de gebouwen verkocht aan een privé-eigenaar.”

Akoestiek

Een van de torens wordt gebruikt als bureau, voor architecten en meubelmakers. De andere stond leeg. “We hadden ons oog al een tijdje laten vallen op deze locatie”, gaat Ducarme verder. “Het is een heel mooi gebouw met historische waarde. We vonden het jammer dat er niets mee gedaan werd. Na enkele maanden van overleg met de eigenaar, kregen we in de zomer van 2022 eindelijk de watertorens ter beschikking.” Daar was wel nog wat werk aan. “Het zag er heel verlaten uit, met spinnenwebben overal en ramen in slechte staat. De muren moesten herschilderd worden, er was nog geen bar en ook de vloer hebben we opnieuw gelegd.”

Een andere uitdaging was de akoestiek. “Niet eenvoudig, want voor de esthetiek besloten we om de binnenkant van de toren open te laten. Het plafond is dus vrij hoog, wat heel veel galm geeft. Maar met wat opvulling van de ruimte en enkele akoestische panelen aan de muur hebben we dat grotendeels kunnen verhelpen. Het is geen studio natuurlijk, maar de muziek klinkt wel goed nu.” Bijna alle werken werden eigenhandig uitgevoerd door het viertal. “We vroegen wel tips aan experts, voor de bevloering bijvoorbeeld. Maar de rest deden we allemaal zelf. Als team vullen we elkaar ook goed aan. ‘Le Phare’ is het resultaat van een mooie samenwerking tussen vier vrienden”, glundert Ducarme.

Volledig scherm © Le Phare

Variatie

Ondertussen is ‘Le Phare’ bijna een maand geopend. “We hebben allemaal ervaring met evenementen, en wilden van de watertoren een ontmoetingsplaats maken voor vrienden en andere bezoekers. Er hangt dus zeker een feestelijk kantje aan. Maar het draait niet enkel om de muziek. Ook diners, conferenties of tentoonstellingen kunnen hier doorgaan. In de nabije toekomst willen we ook comedy-nights organiseren. Kort samengevat is de watertoren een smeltkroes van ideeën.”

“Wij organiseren evenementen, maar ook anderen zijn welkom om een idee te pitchen. Samen met onze externe partners kunnen we heel gevarieerde activiteiten op poten zetten.” Die formule ziet er alvast veelbelovend uit. “De eerste week hielden we een testevenement. Een groot succes, het was helemaal uitverkocht”, vertelt Ducarme. “Momenteel werken we alle vier full-time voor ‘Le Phare’, we steken er bijna al onze energie en tijd in. Het is echt onze baby. Voorlopig staan we er goed voor, hopelijk blijft het zo”, besluit hij.

Volledig scherm © Le Phare

