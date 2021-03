Le Pain Quotidien begon in een garage in Anderlecht, maar telt nu 260 winkels wereldwijd: “Vaak tussen het brood geslapen”

Van een garage in Anderlecht tot 260 winkels wereldwijd: het verhaal van Le Pain Quotidien leest als een sprookje. Toch zadelde corona de bakkerijketen met flinke kopzorgen op, vooral in de Britse en Amerikaanse filialen. Na een snelle switch naar de wereld van takeaway, afhaal en e-commerce, ingrediënten die nog niet echt ingebed waren in Le Pain Quotidien, kijkt de keten weer volop naar de toekomst: ondanks de tijdelijke sluiting van een aantal Belgische vestigingen spreekt CEO Annick Van Overstraeten al over nieuwe winkels in ons land, Nederland, het VK en Frankrijk. En dat allemaal onder het toeziend oog van oprichter Alain Coumont. De Belgische chef kreeg de bakkunst en alles wat met het culinaire te maken heeft met de paplepel ingegoten. Coumont straalt vakmanschapsallure uit, maar meer nog dan talent ademt hij visie en discipline. “Toen ik onze eerste winkel in New York op touw zette, moest ik vaak in de zaak slapen: in de kelder, naast het brood.”