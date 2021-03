Langste tunnel van ons land heet voortaan ‘Annie Cordytunnel’

Eind januari raakte bekend dat de Brusselse regering uit 13.000 inzendingen voor een nieuwe naam voor de tunnel tien kandidaten had weerhouden. In maart 2020 liet de Brusselse overheid weten dat ze de Leopold II-tunnel na de renovatie naar een verdienstelijke vrouw wou noemen. De controverse rond de figuur van koning Leopold II speelde ook een rol in die keuze.

Ongelijke verdeling

Vandaag is 43 procent van de straten in Brussel naar iemand vernoemd, weet Brussel Mobiliteit, het agentschap dat de naamswijziging coördineert. “De verdeling daarvan is zeer ongelijk: slechts 6,1 procent van de straten is naar een vrouw genoemd en 93,9 procent naar een man. Dit is niet bepaald representatief voor de maatschappelijke rol van vrouwen in de stad, vroeger en nu”, klinkt het.

Annie Cordy stak er met 22 procent van de stemmen met kop en schouders boven uit. De top 3 wordt vervolledigd door Semira Adamu, een asielzoekster die stierf door het toedoen van politieagenten (13 procent) en natuurkundige Marie Curie (10 procent). Het is geen grote verrassing dat Annie Cordy als winnares de bekende tunnel naar haar vernoemd krijgt. Haar naam kwam al het vaakst voor bij de inzendingen.

Volledig scherm Leopold II-tunnel © Baert Marc

Meer dan vijf miljoen platen

Annie Cordy is het pseudoniem van Léonia Juliana barones Cooreman. Ze was decennialang wereldvermaard in Franstalig België en Frankrijk. Ze werd geboren in Laken, maar maakte vooral furore in Frankrijk. In 1992 werd ze er al ‘Commandeur’ in de vooraanstaande ‘Ordre des Arts en des Lettres’.

De levenslustige zangeres en actrice nam sinds de jaren 50 meer dan 700 liedjes op en had een rol in 20 muzikale komedies en operettes. Bekende liedjes zijn ‘Tata Yoyo’ en ‘La bonne du curé’. Cordy verkocht meer dan vijf miljoen platen. Als actrice speelde ze mee in 40 langspeelfilms, 30 tv-producties en een tiental toneelstukken. Maar daar houdt het niet op. Cordy zou op duizenden gala’s en feesten hebben opgetreden. Ze stond twee keer voor een uitverkochte Olympia in Parijs. Dat was in 1998, toen ze de vijftigste verjaardag van haar carrière vierde.

In het Nederlandstalige gedeelte van ons land doet haar naam veel minder een belletje rinkelen. Haar neef is bij ons bekender: Annie Cordy was de tante van de Vlaamse zanger Udo, voluit Udo Mechels (44), die in 2005 X Factor won. In 2008 waren de twee even samen te horen tijdens een show op de RTBF ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Cordy’s loopbaan.

Annie Cordy onderhield goede banden met het koningshuis. Koning Albert II verhief Cordy tot barones. Haar devies luidde ‘La passion fait la force’, ‘passie maakt macht’. Sinds 2004 droeg ze de titel van ereburger van Brussel en in 2018 werd het park bij het oude station in Laken omgedoopt tot Annie Cordy-park. Vorig jaar overleed Cordy nabij het Franse Cannes aan een hartaanval.. Ze deelde er een woning met haar nicht, Michèle Lebon. Ze werd 92.