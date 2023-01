Langs het Brussels, Vlaams en Waals knooppuntennetwerk: ontdek de drie landsdelen vanop de fiets

Sint-Gillis Bakker Luc is terug met stuntactie voor Driekonin­gen: “In vier taarten zit gouden munt ter waarde van 500 euro verstopt”

De tafel van het nieuwjaarsfeest is nog niet afgeruimd, of we kijken alweer uit naar het volgende feest. Op 6 januari schuiven de Belgen traditiegetrouw opnieuw de benen onder tafel om te smullen van een lekkere Driekoningentaart. Maar bakker Luc De Weerdt (60) heeft een bijzondere actie in petto voor vrijdag. Voor het vierde jaar op rij verstopt hij zelfgemaakte gouden munten in enkele taarten.

1 januari