‘Lamacampagne’ moet spuwen in Jetse straten bestrijden: “Ouderen begonnen te vrezen voor hun gezondheid”

‘Je bent geen lama! Spuw niet op straat’, staat er te lezen op de affiches die in de Jetse straten prijken. “We zijn er al aan het begin van vorige maand mee gestart in het kader van een grootschalige sensibiliseringscampagne rond netheid in de gemeente”, legt Mounir Laarissi (LBJette) uit, schepen van Openbare Netheid. “Die verspreiden we in de wijken waar ze het meest nodig zijn. Het gaat vooral over de Jetse handelsbuurten.”