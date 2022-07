Lakens buurtcomité in beroep tegen afbraak muurschildering Annie Cordy

De muurschildering werd vier jaar geleden ingehuldigd. “Dat was een verrassing ter ere van de 90e verjaardag van Annie Cordy”, vertelt Cédric Dartois van het buurtcomité. “Ze was toen zelf nog aanwezig bij de inhuldiging. Tegelijk vond er ook een feest van de Stad Brussel plaats. Het park, dat toen een informele groene zone was, werd daarbij officieel herdoopt tot het Annie Cordypark.”

Vier jaar later dreigt het fresco te verdwijnen door plannen van federaal Brussel-fonds Beliris, die op de plek een grote serre van 450 vierkante meter wil neerpoten. “Het zou heel jammer zijn moest de muurschildering verdwijnen”, zegt Dartois. “Mevrouw Cordy is hier geboren, ze is een toonbeeld van deze wijk. Dat willen we graag in ere houden.” Brussels Schepen van Cultuur, Delphine Houba (Ecolo) beloofde ondertussen wel een nieuw kunstwerk ter ere van Cordy. “Maar dat zal ze nooit met haar eigen ogen kunnen zien, het heeft dus niet dezelfde waarde,” vindt de Lakenaar.

Beroep

Het oude lokaal waar de muurschildering op prijkt, dateert uit de jaren zestig. “Volgens de Stad Brussel moet het gebouw worden afgebroken, omdat er asbest in het dak en de muren zit,” legt Dartois uit. “Maar in ons buurtcomité zitten ook enkele architecten en bouwkundigen. Volgens hen is het perfect mogelijk om het gebouw te renoveren, of op zijn minst de muur met het fresco te behouden. Maar voor de toekomstige serre is er plaats nodig. Nochtans hebben we daar als buurt nooit om gevraagd. In een wijkcontract uit 2013 was er inderdaad wel sprake van moestuinen, maar niet van een serre van 54 meter lang.”

Om dat aan te vechten, tekende Dartois bij de Raad van State persoonlijk beroep aan tegen de plannen. Maar het buurtcomité diende ook een tweede beroep in. “Naast de plannen voor de serre, zou er ook een verhoogd fietspad komen langs de Stefaniastraat. Maar dat geeft uitzicht op de tuinen en woonkamers van de omwonenden, wat een risico vormt voor hun privé en veiligheid.” Daarvoor nam het comité een advocaat onder de arm, gespecialiseerd in stedenbouw. “In plaats daarvan zouden ze beter de Chambontunnel renoveren. Die tunnel, een art-nouveauparel, wordt door fietsers al gebruikt als doorgang, maar is momenteel in slechte staat.” Met de ingediende beroepen hoopt het buurtcomité de plannen alsnog te wijzigen of te schorsen.

