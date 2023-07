LabNorth palmt tijdelijk Park Albert in Noordwijk in

De komende jaren worden heel wat veranderingen verwacht in de Brusselse Noordwijk. Kantoorgebouwen zullen er op termijn plaats ruimen voor multifunctionele wooncomplexen. In afwachting daarvan, zet LabNorth de wijk al op de kaart in het tijdelijke Park Albert. “Deze zomer testen we alvast uit wat wel en niet werkt in de buurt.”