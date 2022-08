Laatste weekend van zomerfestival ‘In The Streets’

Delphine Houba (PS), Brussels schepen van Cultuur is alvast tevreden met het verloop van de zomerprogrammatie. “In the Streets pakte uit met een programma van gratis sportieve, culturele en artistieke evenementen waarbij we de meest tot de verbeelding sprekende wijken in Brussel in de verf hebben gezet. Met dit nieuwe project hebben we ons toeristisch aanbod vernieuwd en ervoor gezorgd dat de inwoners zich hun stadscentrum weer konden toe-eigenen.”