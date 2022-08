Laatste dag van 141e Zuidfoor: “Heel mooie editie, ondanks de warmte”

Traditioneel verlagen de foorkramers hun prijzen op de laatste dag van de Zuidfoor. Dat lokte duizenden mensen. Maar ook de voorbije weken bleek de Brusselse kermis een voltreffer. “Er is heel veel volk gepasseerd de voorbije weken”, vertelt Junior De Corte. “Door de hittegolf is het wel een paar dagen minder druk geweest, maar dat is logisch. Ook voor ons was het in feite wat te warm toen. Het bezoekersaantal lag wel iets lager dan vorig jaar, dat was echt een recordeditie. Maar ik schat dat we dit jaar toch een miljoen bezoekers hebben mogen ontvangen.”

Volgens de cijfers van de Stad Brussel lag dat aantal iets lager, met 700.000 bezoekers op de teller. “Dat heeft voornamelijk te maken met de warmte”, legt Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) uit. “Door de oplopende temperaturen was het doorgaans iets kalmer in de namiddag. Tegen de avond, wanneer het wat koeler was, nam de drukte wel terug toe.”

Ook foorkramer Jan van der Honing was tevreden met deze editie. Hij baat het reuzenrad op de Zuidfoor uit. “Het is een heel mooie editie geweest, met mooi weer. Net als vorig jaar hadden de mensen er veel zin, al waren er toen net iets meer bezoekers. Maar dat was ook een uitzonderlijk jaar natuurlijk.” Van der Honing staat ook op andere plaatsen, zoals Antwerpen en Lille, maar de Zuidfoor blijft wel iets speciaals voor hem. “Ik hou van de diversiteit van de bezoekers. Je ontmoet hier mensen vanuit alle windstreken. We hopen alvast dat de volgende editie ook een succes wordt”, blikt hij vooruit. “Al blijft het natuurlijk afwachten door de stijgende levenskosten. Hopelijk valt het wel mee, zodat de bezoekers volgend jaar ook van de Zuidfoor kunnen genieten.”

Die bezoekers waren alvast heel tevreden. “Dit jaar ben ik twee keer naar de Zuidfoor geweest”, vertelt Brusselaar Erkut. “Maar beide dagen waren zeer geslaagd. Vooral van de achtbanen ben ik fan. Sommige attracties vind ik iets te wild, maar de rollercoasters vormen voor mij de perfecte balans tussen adrenaline en veiligheid”, vertelt hij. Volgend jaar is hij zeker terug van de partij. “De Zuidfoor is echt iets typisch Brussels. Ze lokt een heel gevarieerd publiek, dat heb je niet in pretparken of op andere kermissen. Vandaag was het ook iets goedkoper, wat altijd mooi meegenomen is”, lacht hij.

