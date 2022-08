La Consigné: nieuw Brussels bier in blik, mét statiegeld: “Een T-shirt voor wie tien blikjes terugbrengt”

Saintklet is een samenwerking tussen het Huis van de Mens en vzw Mentality. Met het project organiseren ze laagdrempelige activiteiten in de hoofdstad. “We zijn in 2018 begonnen met ons project in een zaal op de Akenkaai”, vertelt Thomas van VZW Mentality. “Daar hielden we onder andere workshops en activiteiten rond muziek en dans. Nadien hebben we nog twee jaar een zomerbar geopend op dezelfde locatie, maar door de werkzaamheden die er nu plaatsvinden hebben we ons verspreid over verschillende plaatsen in Brussel.” De zomerprojecten van Saintklet gaan dit jaar door in de zaal aan het Sainctelettesquare (huisnummer 17), Grande Hospice in centrum Brussel en aan het Ursulines-skatepark.

In het kader daarvan ontwikkelden ze ook La Consigné, een frisse IPA in blik waar statiegeld mee te verkrijgen is. “In het Kanaal en in de straten van het stadscentrum slingeren veel blikjes en plastic flesjes rond”, legt Thomas uit. “Terwijl er in steden waar statiegeld op blikjes en flesjes al is ingevoerd, een stuk minder afval achterblijft. Vzw Canal It Up, een van onze buren, trekt binnenkort naar het Vlaams Parlement met 15.000 handtekeningen met het verzoek om dat systeem ook hier in te voeren. Daar wilden we op een ludieke manier aan bijdragen.”

Brusselse context

“Vandaar de naam La Consigné”, zegt Thomas, verwijzend naar ‘consigne’ (statiegeld). “Dat ontwikkelden we samen met Brasserie de la Mule uit Schaarbeek. We kennen elkaar goed, en het idee om samen een bier te brouwen bestond al langer.” Het resultaat is een bittere maar fruitige IPA, in blikvorm. “We wilden geen commercieel bier maken, vol toegevoegde suikers. La Consigné is eerder voor ervaren bierdrinkers”, glundert hij. Het bier is te verkrijgen tijdens de zomeractiviteiten van Saintklet. “Wie het blikje terugbezorgd, ontvangt 10 cent. En wie 10 blikken of meer terugbrengt krijgt een T-shirt van ons.” Snel zijn is de boodschap: “Er zijn 1500 à 1600 blikken in voorraad. Maar bij Brasserie de la Mule zijn er ook enkele vaten. Daar kan je de IPA van de tap proeven.”

Het logo van het blikje is een kaartje met de locaties waar de activiteiten van Saintklet doorgaan. “Ook onze boodschap staat erop. Sommigen zien er ook een hartje in, al was dat niet onze bedoeling”, lacht Thomas. Dat logo werd ontworpen door KSAAR, een Brussels, participatief kledingmerk. “Met hen gaan we ook naai- en zeefdrukateliers houden. Voor onze projecten werken we samen met lokale organisaties, die Brusselse context is heel belangrijk voor ons.”

Zomeractiviteiten

“Met Canal It Up trekken we bijvoorbeeld naar het kanaal, en onze dj-workshops in Grande Hospice organiseren we samen met vzw Chicago. En in onze zaal, Saintklet, zal er een lezing plaatsvinden met C12 en Balance Ton Bar rond grensoverschrijdend gedrag.” Daarnaast worden er ook een hele reeks andere zomeractiviteiten gehouden, van 12 tot 27 augustus. “Al onze activiteiten met de ‘Saintklet Summer Tour 2022’ zijn gratis toegankelijk”, benadrukt Thomas. “We richten ons voornamelijk op jongeren en jongvolwassen, maar iedereen is welkom.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.