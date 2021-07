La Boum kondigt nieuwe editie aan: “Deze keer is het geen grap”

Brussel Hongersta­king on hold, nu volgen fysiek herstel en paperassen­werk: “Hopen op pragmati­sche en menselijke behande­ling”

22 juli De Begijnhofkerk in Brussel leeft opnieuw. Na een slopende hongerstaking die sinds vorige week ook in een dorststaking was uitgemond, eten en drinken de circa 300 mensen zonder papieren in de Brusselse kerk weer. Van een definitieve stopzetting is nog geen sprake: komende week nemen de asielzoekers de tijd om opnieuw op krachten te komen, maar daarna gaat de strijd verder. “Er zijn ons woorden beloofd, maar er staat nog niets op papier.”