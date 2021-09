La Boum dreigt elk weekend van oktober ‘besmettingsfeest’ te organiseren als Brussel Covid Safe Ticket invoert: “Zo raken we aan coronaherstelbewijs”

Verlinden: "Voorberei­din­gen getroffen om coronapas in Brussel te veralgeme­nen"

3 september Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) treft voorbereidingen om de coronapas in Brussel in meer situaties te verplichten. Dat heeft ze gezegd in De afspraak op vrijdag op VRT NWS. Verlinden wil de coronapas niet opleggen in Vlaanderen, waar de vaccinatiegraad hoog is. Maar ze sluit het ook niet uit mocht de situatie weer verslechteren.