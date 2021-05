La Boum 3 en European Manifestation for Freedom palmen zaterdag Ter Kamerenbos in



BrusselAanstaande zaterdag 29 mei wordt het mogelijk weer druk in het Ter Kamerenbos in Brussel. Zowel La Boum 3 als de European Manifestation for Freedom staan er gepland. De aanvragen voor de betogingen zijn ingediend, maar er is nog geen beslissing over de toelating, meldt het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close. Ook vanuit het buitenland zouden heel wat coronasceptici afzakken.