Kwartet duwt kwetsbare meisjes in de prositutie: “Afspraakjes in Airbnb in Sint-Gillis”

Het kwartet runde een prostitutienetwerk waarbij minstens een tiental jonge -zelfs minderjarige- vrouwen werden uitgebuit. Via online advertenties op een gespecialiseerde website werden er afspraakjes geregeld in een Airbnb in Sint-Gillis. Uit het onderzoek blijkt dat de beklaagden sommige meisjes tot dertig keer per dag seks lieten hebben tegen betaling. Het netwerk was bijzonder goed georganiseerd, zodat de betrokkenen uit het vizier van de autoriteiten wisten te blijven. Het is pas toen een van de minderjarige slachtoffers contact opnam met Child Focus, dat de zaak aan het licht kwam.