KVS maakt zich op voor eerste testevenement: “De theorie zegt dat het veilig kan. Maar wat zegt de praktijk?”

Brussels Gewest Grote vaccinatie­kloof tussen de verschil­len­de Brusselse gemeenten

16:03 De vaccinatie van de Brusselaars loopt niet in alle negentien van de Brusselse gemeenten even vlot. Dat blijkt uit cijfers die maandag werden bekend gemaakt op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) over het vaccinatiebeleid in het Brussels Gewest. Sint-Joost-ten-Node is bij de 65-plussers de slechtste leerling van de klas, Sint-Pieters-Woluwe de beste.