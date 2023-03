Kunstenares schildert live fresco in metrostation Bockstael

De Brusselse metro telt al enkele kunstwerken van de hand van vrouwelijke artiesten. Vanaf vandaag, 6 maart, komt daar nog één bij. Naast ‘Voûtes Flexibles’ van Tapta in metrohalte Veeweyde, ‘Four Sizes Available See Over’ van Berlinde De Bruyckere in Simonis en ‘Dyade’ van Françoise Schein in het station Sint-Gillisvoorplein, wordt nu ook metrostation Bockstael opgesmukt.