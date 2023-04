Kunstenaars krijgen gratis ateliers in de zomerperiode

“De jongeren­ben­des lijken verdwenen, maar dat ging niet vanzelf”: op pad in het ‘beruchte’ Breughelp­ark in Zellik

Ooit moesten speciale eenheden een jeugdbende oprollen in een van de zes woontorens en voor de buitenwereld heeft het Breughelpark in Zellik al zéker geen goede naam. Maar komt die reputatie nog wel overeen met de werkelijkheid? Jeugdopbouwwerker Louise (32) en bewoner Claude (81) gunnen ons een inkijk in het ‘dorp Breughelpark’. “Waarom zou ik hier ’s nachts niet alleen durven lopen? Het is hier aangenaam wonen, maar ooit was het wel anders”, klinkt het. Ook de politie merkt verbetering, al zijn nog niet alle problemen opgelost.