Kris traceert via een app zijn gestolen gsm, maar politie kan helaas niets doen: “Even gedacht om hem zelf te gaan halen, maar dat is te gevaarlijk”

Vrijdag 8 juli om 17.36 uur wil Kris B. (26) de trein nemen in het station van Brussel-Noord om naar huis te gaan. Hij mist net zijn trein, dus begeeft hij zich naar een ander perron om de volgende trein te nemen. Tijdens de spoorwissel gaat het mis: hij wordt op de roltrappen richting spoor 12 onderuitgehaald door twee mannen. Ze passen de welgekende voetbaltechniek toe waarbij ze Kris uit balans brengen. Hoe sportief hij ook is, hij kan niet anders dan zijn handen zetten om te zorgen dat hij niet op de grond valt. De dieven maken van het kwetsbaar moment gebruik om met zijn gsm aan de haal te gaan. “Ik ben de twee mannen nog achterna gelopen richting de Aarschotstraat, maar even later verdwenen ze in de mensenmassa en kon ik niets meer doen”, vertelt hij. “Ik heb toen iemand van Securail aangesproken, zij verwezen me door naar een politiekantoor vlakbij. Helaas stond daar enorm veel volk en gingen ze mij daar die dag waarschijnlijk niet meer kunnen helpen.”