Krantenartikel zorgt voor zwaardere straf voor drugssmokkelaar

De vijftiger was enkele weken geleden in Brussel Zuid aangekomen, met de Thalys vanuit Parijs. Nazicht leerde dat hij vanuit Frans Guyana een vlucht naar de Franse hoofdstad had genomen. Sinds enige tijd is dat een route die veelvuldig gebruikt wordt door drugsmokkelaars en de vijftiger werd dan ook aan een grondig onderzoek onderworpen. Dat wees al snel uit dat hij wel degelijk drugs bij had, meer bepaald 89 bolletjes cocaïne die hij ingeslikt had.

Krantenartikel

De man bekende dat hem 5.000 euro was beloofd om die drugs naar Amsterdam te brengen. Bovendien was het niet de eerste keer dat hij drugs smokkelde. Uit een krantenartikel dat op zijn smartphone aangetroffen werd, bleek dat hij in 2019 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd. Net omdat het niet de eerste maal was dat de vijftiger met justitie in aanraking kwam, had het parket een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd. De verdediging had erop aangedrongen om de straf te beperken tot 36 maanden, de straf die veelal wordt opgelegd aan drugsmokkelaars. “Mijn cliënt is zwaar alcohol- en drugsverslaafd en heeft geen inkomen meer”, klonk het. “Daarom was hij een makkelijke prooi voor de drugsbende. Een straf van 40 maanden zal hij volledig moeten uitzitten, met een straf van 36 maanden komt hij na 12 maanden vrij. Is dat verschil te verantwoorden?” De rechtbank had hier geen oren naar en veroordeelde hem tot de gevorderde straf.