Korian opent cultuursensitief woonzorgcentrum in Laken

Na 120 woonzorgcentrums verspreid over heel België, opende Korian ook een nieuwe in Laken. Uniek aan het nieuwe centrum is de cultuursensitieve aanpak. “In België zijn er wel enkele cultuursensitieve woonzorgcentra”, vertelt Sophia Peeters, COO van Korian. “Maar die richten zich vaak enkel en alleen tot een specifieke doelgroep. In Antwerpen is er bijvoorbeeld eentje dat uitsluitend bedoeld is voor de Joodse gemeenschap. Wij onderscheiden ons door inclusief te werken. Of er nu iemand komt uit de Moslimgemeenschap, Portugese roots heeft of gewoon Belg is, iedereen kan bij ons terecht.”

Het idee voor Saphir ontstond al in 2016. “Tijdens mijn wandelingen door Brussel, naar een van onze huizen, zag ik steeds veel diversiteit”, zegt Peeters. “Maar die werd niet weerspiegeld in de woonzorgcentra, die voornamelijk bewoond worden door autochtone Belgen. Dat, terwijl het juist heel belangrijk is dat woonzorgcentra een afspiegeling vormen van de maatschappij. Niet alleen de zorg is van belang, maar de bewoners moeten zich ook vooral thuis voelen. Wie bijvoorbeeld gewend is om naast buren te wonen met een migratieachtergrond, zou dat in ons nieuwe woonzorgcentrum ook moeten kunnen doen.”

Volledig scherm De voorgevel van het nieuwe woonzorgcentrum. © Marc Baert

Positive care

“Saphir ligt in Laken, waar de moslimgemeenschap het sterkst vertegenwoordigd is”, gaat Peeters verder. “Om aan hun noden te beantwoorden, hebben we verschillende werkgroepen opgezet. Daar zitten mensen uit verschillende gemeenschappen in vervat, bijvoorbeeld artsen en academici, maar ook bewoners uit andere woonzorgcentra en hun familie. Samen hebben we overlegd over de beste manieren om bewoners met een migratieachtergrond een comfortabele thuis te bieden. Zo is het idee achter het woonzorgcentrum in een stroomversnelling geraakt.”

Het personeel krijgt de nodige vorming om binnen de filosofie van Saphir aan de slag te gaan. “We werken op verschillende niveaus. De basisidee voor al onze woonzorgcentra is ‘positive care’. Daarbij gaan we er van uit dat elke persoon uniek is, met elke een eigen levensverhaal, talenten en voorkeuren. Het tweede niveau bestaat uit specifieke vormingen om cultuursensitief aan de slag te gaan. Sommige mensen met een migratieachtergrond houden er bijvoorbeeld niet van om volledig naakt gewassen te worden. Daarom gaan we met het personeel op zoek naar oplossingen om de juiste verzorging en begeleiding te kunnen aanbieden. Die vormingen vinden continu plaats, want er zijn steeds nieuwe zaken die we bijleren. Het laatste niveau zijn de samenwerkingsraden die we organiseren. Daarvoor betrekken we de bewoners, de familie en het personeel, om onze werking te evalueren en eventueel bij te sturen wanneer nodig.”

Volledig scherm In Saphir is ook een gebedsruimte voorzien. © Marc Baert

Inclusiviteit

En ook andere zaken worden op een cultuursensitieve wijze benaderd. “De insteek voor onze keuken is voornamelijk gebaseerd op Halal. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen andere opties zijn”, legt Peeters uit. “Als een van de bewoners graag pens met stoemp eet, is dat perfect mogelijk. Ook de feestdagen worden op een inclusieve manier gevierd. Recent ging het Offerfeest door, maar we vieren ook Pasen en Kerstmis. Iedereen is welkom tijdens die feestelijkheden, de mensen leren er elkaar kennen en appreciëren, en dat is juist waar inclusie om draait.”

“We hebben ondertussen al heel wat positieve reacties ontvangen. De belangrijkste komen van familieleden of mantelzorgers. Veel van de praktische moeilijkheden waar zij in het verleden mee te maken hadden, worden door onze nieuwe aanpak opgevangen. Ze moeten bijvoorbeeld niet meer naar de winkel spurten om bepaalde voeding te gaan halen. Daardoor blijft er meer tijd over om te spenderen met hun ouders. En daarvoor doen we het natuurlijk”, glundert Peeters. “Ik hoop dat er op termijn meer cultuursensitieve woonzorgcentra komen. Er zijn nog altijd mensen met een migratieachtergrond die niet de juiste omkadering vinden. Daar moeten we als maatschappij een antwoord op durven bieden”, besluit ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.