Koppel vervoert cocaïne op Brusselse ring...en wordt betrapt (en veroordeeld) omdat ze te lang op middenvak reden

Op 6 januari merkte een patrouille van de federale wegpolitie een wagen op die constant op het middenvak van de Brusselse Ring reed. De agenten besloten het voertuig aan de kant te zetten en een routinecontrole door te voeren. Tot hun grote verrassing troffen ze in wagen twee blokken cocaïne, goed voor 250 gram, aan. De bestuurder, een Albanese twintiger, wist dat liegen geen zin meer had. “Ik ben deze gaan ophalen bij een landgenoot in Antwerpen. Ik moest de drugs naar Bastenaken vervoeren. Zij (de vrouw in de wagen red.) wist hier helemaal niets van.”

Cannabis

Daarnaast gaf hij ook toe dat hij af en toe een kleine hoeveelheid cannabis had verkocht aan een kennis. Het parket vorderde gevangenisstraffen van drie jaar tegen de jongeman en twee jaar tegen het meisje. Overdreven, aldus hun advocate Julie Crowet. “Zij heeft geen enkele actieve rol gespeeld bij dat transport, ze zaten enkel samen in de wagen”, klonk het. “Wat hem betreft, hij heeft de feiten toegegeven maar dit was een éénmalig transport. Die verkoop van cannabis was ook meer een vriendendienst. We vragen een straf met uitstel.” Volgens de rechtbank was het meisje wel degelijk op de hoogte van het drugtransport. Zij kreeg daarom een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan weliswaar 8 maanden met uitstel. De jongeman werd dan weer schuldig bevonden aan het drugtransport en aan drughandel, en veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden.