Koning Filip brengt bezoekje aan de Recyclart

voetbal tweede provinciale A Geoffrey Cabeke (As­se-Zel­lik A) droomt luidop van dubbelslag: “Wij promoveren via eindronde en RWDM als kampioen”

In tegenstelling met de voorbije seizoenen is Asse-Zellik A aan een gekleurd seizoen bezig. De fusieclub staat voorlopig niet alleen op een mooie derde plaats in tweede provinciale A, ze pakte ook al de tweedeperiodetitel waardoor deelname aan de eindronde verzekerd is. Afgelopen zondag zag zwart en wit in de toegevoegde tijd een wenkende zege uit handen glippen tegen Woluwe-Zaventem (1-1).