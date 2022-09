Koning Auto blijft dag lang op stal in Brussel en Vilvoorde

Brussel Anke knalt met haar fiets tegen verkeers­blok op fietspad en wil gevaarlij­ke situatie melden, alleen is het niet duidelijk waar ze terecht kan: “Ik kom er nog goed van af, maar situatie is levensge­vaar­lijk”

Anke Van den Bremt uit Schaarbeek is met haar fiets op weg naar huis wanneer plots een betonnen verkeersblok voor haar neus opdoemt. Het is donker, het obstakel staat óp het fietspad en is bovendien niet verlicht. Het is te laat om te remmen, en een valpartij is onvermijdelijk. Om andere fietsers te waarschuwen, wil Anke melding doen van de gevaarlijke situatie. Het is alleen niet duidelijk waar ze terecht kan.

16 september