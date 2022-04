Komiek binnenkort voor rechter na slagen aan verloofde

Twee jaar geleden ging Bonsenge, die een dansschool in Sint-Joost-ten-Node uitbaat, viraal nadat ze uitgenodigd werd in de bekende Amerikaanse talkshow van Ellen DeGeneres. De danseres, die nu ook jurylid is in het nieuwe dansprogramma Come dance with me op Play4, deelde een foto met beschuldigingen van intrafamiliaal geweld richting haar toenmalige verloofde.Bij de Instagrampost, die online niet meer terug te vinden is, zei ze dit: “Als ik bij hem blijf, sterf ik.” De post circuleerde op sociale media en het parket startte een onderzoek. De man moet zich nu verantwoorden voor intrafamiliaal geweld.