Komend weekend grote hinder op Brusselse Ring door werkzaamheden

Brussel Le Phare: Nieuw Brussels feestcon­cept in een oude watertoren

In een van de oude watertorens in Ter Kamerenbos huist sinds deze maand ‘Le Phare’, een nieuw evenementenconcept. Met vier jonge Brusselaars aan het roer, brengt de nieuwe place to be een bonte mix van feestjes, diners, conferenties, en nog veel meer. “Iedereen is welkom om een evenement voor te stellen”, zegt een van de organisatoren.

18:11