Komen er ‘uitvaartbakfietsen’ in Brussel? “In auto naar het kerkhof zou voor Fanny ondenkbaar geweest zijn”

Voor ons lijkt het misschien een vreemd idee, maar in andere landen bestaat het al: uitvaarten per bakfiets. In het Brussels parlement gaf minister Bernard Clerfayt (DéFi) aan dat er nu ook een werkgroep is opgericht die zich over dit thema zal buigen. In Brussel werden de ‘corbicyclettes’ al een keer uitzonderlijk ingezet, voor de uitvaart van Fanny (32). Zij kwam vorig jaar om het leven na een aanrijding met een tram. “Fanny zou zo trots zijn als dit project er komt”, zegt haar partner Jean.