“Kom niet met de wagen naar Brussel”: verkeerschaos verwacht door taxibetoging tegen Uber

De politie Brussel Hoofdstad/Elsene raadt aan om zoveel mogelijk te telewerken en de wagen thuis te laten. Wie toch naar de hoofdstad rijdt, vermijdt best deze omgeving en de kleine Brusselse ring. De Belliard-, Tervuren-, en Jubelparktunnel zullen afgesloten worden in de richting van de Wetstraat. Via Twitter geeft de Brusselse politie de meest actuele verkeersinformatie mee.

UberfFiles

Uit de gelekte documenten blijkt dat Uber meerdere toppolitici benaderde en contacten met hen onderhield. Onder hen bijvoorbeeld huidig Frans president Emmanuel Macron, die in augustus 2014 Frans minister van Economie was geworden. De UberFiles onthullen ook dat de Nederlandse oud-Eurocommissaris Neelie Kroes in 2015 en 2016 in het geheim voor Uber lobbyde, ook nadat de Europese Commissie haar expliciet verboden had een functie bij het bedrijf aan te nemen. In Brussel gebruikte de alternatieve taxidienst dubieuze praktijken om zo veel mogelijk aan controles te ontsnappen en onderzoeken tegen te werken. Het zette privédetectives in tegen Brusselse concurrenten, liet mysteryshoppers die voor de overheid werkten infiltreren of het saboteerde een huiszoeking door het gerecht.