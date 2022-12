KMSKB opent onderzoek naar 49 directieleden na open brief personeel

Huizingen Moord op Victor (69): twee verdachten blijven in cel

De partner en de schoonzus van de 69-jarige man die afgelopen zondag overleden is in de Beerselse deelgemeente Huizingen, zijn vrijdag voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De twee vrouwen, M.G.C. en G.G.C, zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor moord.

16 december