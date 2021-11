Kliniek Sint-Jan reageert op zorgmedewerkers die mars tegen coronabeleid steunden: “Het gaat om enkelingen”

Het zorgde voor opvallende beelden zondagnamiddag: enkele medewerkers van het zorgpersoneel van de Kliniek Sint-Jan in het centrum van Brussel leek de mars tegen het coronabeleid wel te smaken. Een vijftal zorgmedewerkers zwaait naar de manifestanten, even later danst een handvol verpleegkundigen op een balkon. De betogers beantwoorden het zorgpersoneel met gejuich en applaus.

“Nog niet met hen gesproken”

“Maar we gaan in ieder geval bekijken hoe we in de toekomst met zulke acties omgaan. Het is extra jammer voor de grote meerderheid die zich wel heeft laten vaccineren en zich dagdagelijks inzet voor de coronapatiënten in ons ziekenhuis. Hoe dan ook blijven we via sensibilisering hard inzetten op vaccinatie bij onze medewerkers. We gaan er vanuit dat een heel groot deel van de niet-gevaccineerde medewerkers zich nog zal laten inenten voor de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel van start gaat.”