Klimaatmanifestanten trekken door Brussel: “We komen op voor mensen die het minst bijdragen aan klimaatcrisis, maar het hardst getroffen worden”

BrusselIn Brussel zijn vrijdag zo’n 1.700 mensen op straat gekomen voor het klimaat. De klimaatmars stond in het teken van de gevolgen van de klimaatverandering in het globale zuiden. De deelnemers vragen ook klimaatrechtvaardigheid en eisen dat winsten niet boven mensen worden gezet.

De mars vertrok om 14 uur aan het Albertinaplein aan de Kunstberg en eindigde een uurtje later aan het Zuidstation. Het gros van de deelnemers bestond uit jongeren.

“We komen vandaag op voor de mensen die het minst bijdragen aan de klimaatcrisis, maar het hardst getroffen worden”, vertelt de 20-jarige Jada Kennedy van Youth for Climate. “Dan hebben we het over de ‘Most Affected People and Areas’, zoals mensen die in het globale zuiden wonen, minderheden, armere mensen, ...”

Intersectioneel

Maar het bleef niet bij klimaatmanifestanten. Zo stapte ook de organisatie ‘In my Name’ — die ijvert voor regularisatie van sans-papiers — mee door de Brusselse straten. “Onze beweging wil zich inclusiever en globaler opstellen. De klimaatcrisis is intersectioneel: we willen iedereen betrekken in het verhaal”, aldus Jada. Ook een 16-jarige Oekraïense vluchtelinge en activiste was van de partij.

Ook Anuna De Wever was van de partij.

De boodschap aan de regering is duidelijk. “Onze overheid toont te weinig ambitie. Politici moeten het politieke spel achterwege laten en het over inhoud en feiten hebben.” Dat vindt ook Fien Depickere, een van de woordvoerders van Youth for Climate. “België en Europa moeten hun verantwoordelijkheid opnemen voor de klimaatproblematiek, want westerse landen hebben die veroorzaakt, maar het globale zuiden is het slachtoffer. We eisen betere en ambitieuzere klimaatdoelstellingen en klimaatreparaties in het zuiden. Daarnaast hameren we erop dat mensen belangrijker zijn dan winst.” De slogan van de mars luidde ‘#PeopleNotProfit’.

98 lentes

In tegenstelling tot de klimaatbetogingen van 2019 betekent deze mars niet dat er opnieuw wekelijkse betogingen op de agenda staan. Waren wel opnieuw op het appel: de 'klimaatgrootouders’, zoals professor Evrard uit Gent. Hij is geboren in 1923 en telt intussen 98 lentes.

“Ik doe dit voor mijn vijf achterkleinkinderen, want ik maak mij zorgen over de wereld waarin zij zullen moeten leven. Ik heb destijds aan alle klimaatbetogingen deelgenomen. Het is onze plicht om de jeugd te steunen.

Jada Kennedy

betoging van de klimaatjongeren

betoging van de klimaatjongeren

Prof. Evrard (98)