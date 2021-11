Klimaatactivisten van Extinction Rebellion liggen dwars in de Wetstraat

Evere Man bewuste­loos bij autobrand in garage in Evere

Er ontstond vrijdagochtend een brand in een ondergrondse garage van een flatgebouw in de Oud-Kapellekelaan in Evere. Twee wagens, die in een afgesloten garagebox geparkeerd waren, stonden in brand. Eenmaal ter plaatse trof de brandweer ook een man aan die bewusteloos was geraakt door de rookontwikkeling.

5 november